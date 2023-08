Lyon est une ville dynamique au cœur de la région Rhône-Alpes. Elle est desservie par l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, autrefois connu sous le nom d’aéroport Lyon-Satolas. Cet aéroport international se situe à 25 km à l’est de Lyon. Ce dernier joue un rôle important dans l’activité aérienne française et se positionne parmi les aéroports les plus fréquentés du pays après ceux de Paris. Que vous soyez voyageur en visite ou touriste curieux, la question du transport entre l’aéroport et le centre-ville est essentielle. De nombreuses solutions s’offrent à vous, qu’il s’agisse de la praticité du transport en commun ou la liberté de votre propre véhicule.

Les transports en commun depuis l’aéroport pour le centre-ville

Concernant le transport en commun, vous avez le choix entre le bus et le tramway, comme transfert aéroport centre-ville à Lyon. Libre à vous de faire le choix.

Rhônexpress : Tramway express pour un trajet de 30 minutes

Il s’agit d’un tramway rapide reliant le centre-ville de Lyon à la gare Lyon Saint-Exupéry TGV, avec des arrêts stratégiques à Lyon Part-Dieu, Vaulx-En-Velin La Soie et Meyzieu ZI. Profitez d’une liaison fréquente toutes les 15 à 30 minutes et voyagez de manière écologique et efficace.

Les lignes d’autobus

Plusieurs lignes d’autobus assurent la liaison entre l’aéroport de Lyon et le centre-ville ainsi que d’autres destinations dans l’agglomération. Les lignes 47 et 48 offrent des trajets vers le centre-ville et Genas respectivement. Profitez d’un moyen de transport abordable et écologique, tout en tenant compte des éventuels ralentissements aux heures de pointe.

L’accès facile à l’aéroport avec une voiture

Vous avez plusieurs options pour vous rendre en voiture depuis l’aéroport vers le centre-ville. D’une part, vous avez les taxis et les VTC. D’autre part, vous pouvez opter pour le service de transfert privé.

Prendre un taxi

Le taxi est une solution flexible pour vos trajets entre l’aéroport et le centre-ville. Des chauffeurs à votre service pour vous déposer devant le terminal de votre choix ou vous conduire où vous le souhaitez. Profitez de la flexibilité et des horaires adaptés à vos besoins.

Opter pour des VTC

Les services d’une VTC vous offre une expérience personnalisée et sur mesure. Vous profiterez d’un trajet selon vos préférences, avec des tarifs fixes et sans surprise. Que ce soit pour un transfert vers l’aéroport de Lyon ou une mise à disposition de véhicule, ils sont disponibles 24/7 pour vous accompagner lors de vos trajets.

Choisir le service de transfert privé

Faites confiance à une entreprise de transfert privé pour faire votre trajet depuis l’aéroport vers le centre-ville. Leur service est également disponible 24 h/7 pour plus de confort. De plus, vous n’aurez pas à faire face aux retard et autres contraintes avec un chauffeur privé à votre disposition.

En conclusion, à Lyon, l’aéroport Lyon-Saint Exupéry offre plusieurs options de transport vers le centre-ville. De la pratique Rhônexpress aux taxis, VTC et transferts privés, il y a une solution pour tous les voyageurs. Planifiez votre transport à l’avance et profitez de votre séjour à Lyon en toute tranquillité.